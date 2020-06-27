"مع فتح المقاهي".. تعرف على طريقة هنيدي لحجز مقعد ضمن الـ25%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد هنيدي، على التفاعل مع جمهوره ومتابعيه مع عودة فتح المقاهي، اليوم السبت، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ونشر هنيدي، مشهد له من فيلم "جاءنا البيان التالي"، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "أفضل طريقة عشان تلحق مكان في القهوة".

يذكر أن محمد هنيدي، يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" بجانب منه شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

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