أحلام توجه رسالة لأنغام: "وحشتيني.. فينك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة إلى الفنانة أنغام، عبر حسابها على تويتر. وكتبت أحلام تعبر عن اشتياقها لرؤية أنغام، قائلة: "وحشتيني.. انتي إيه فينك.. يا الله منتظرينك". يذكر أن أحلام طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "أنا ما أستغنى"، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان "أنا مدري عن الناس" من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.

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