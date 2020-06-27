صلاح عبدالله بعد فتح المقاهي: "صباح العسل على اللي بدأوا الـ25%"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على توجيه رسالة إلى الجمهور في اليوم الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بفتح المقاهي على أن تستقبل فقط 25% من طاقتها الاستيعابية، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا..

وكتب صلاح، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا "صباح العسل على اللي بدأوا الـ ٢٥٪؜، وصباح السكر على اللي لسه هيبتدوا، وصباح الأمل على اللي خايفين زيي، وصباح الفل على الكل بإذن الله".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، وحجاج عبدالعظيم وانتصار، وإخراج محمد مصطفى، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني المنقضي.