فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة أول فنان عربي بـ كورونا .. ونقابة الفنانين تنعيه: ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يبدو أن فيروس لن يتوقف عن حصد الكثير من الأرواح في المنطقة العربية والعالم.

و توفي الفنان العراقي مناف طالب عن عمر يناهز 80 سنة بعد إصابته بـفيروس كورونا.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها: ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا