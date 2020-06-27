قبل عرضه بأيام.. حمزة العيلي يروج لمسلسل"شديد الخطورة"

روج الفنان حمزة العيلي، لمسلسله الجديد "شديد الخطورة" الذي من المقرر أن يعرض عبر تطبيق واتش آت خلال أيام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب حمزه عبر صفحته قائلا : "أتمنالكم مشاهدة شيقة إن شاء الله أحبابي الغاليين، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق فيحياته الفنية والشخصية.
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يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، بطولة كل من أحمد العوضي، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.
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