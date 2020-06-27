ابنة رجاء الجداوي: فرحانة بالأذان قوي عقبال ما افرح بشفى ماما

وجهت أميرة مختار، نجلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الدعاء لوالدتها بعد إعادة فتح المساجد من جديد، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت ابنة رجاء الجداوي عبر صفحتها قائلة : "حي الصلاه حي على الفلاح.. فرحانه بالاذان قوي قوي قوي.. عقبال لما افرح بشفى امي يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء". يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء". شاهد وتفاعل جمهور الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مع المنشور متمنين لها الشفاء العاجل والعافية من فيروس كورونا المستجد، وداعيين الله ان يزيل الوباء والبلاء عن العالم أجمعين.

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