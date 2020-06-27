نيكول كيدمان تحتفل بعيد زواجها بالكمامة!

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متابعة بتجــــــــــرد: رصدت كاميرات البابرازي النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان وهما يتناولان وجبة غداء سريعة داخل مطعم في بيفرلي هيلز، وذلك بالتزامن مع عيد زواجهما. وقد ظهرت كيدمان، البالغة من العمر 53 عاماً والحائزة على جائزة أوسكار، بملابس أنيقة وسترة بيضاء وقبعة قشّ.
يذكر أن كيدمان استغلت فترة العزل المنزلي التي قضتها في قصرها في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية لتعلم اللغة الإيطالية.
وقالت كيدمان إنها تستغل هذا الوقت لتعلم اللغة الإيطالية، وتابعت قائلة: “لطالما أحببت إيطاليا، لكن القدرة على إعادة اكتشاف اللغة الآن كانت بمثابة نعمة إنقاذ بالنسبة إلي”.
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