آشر يطرح أغنية “I Cry” ويحث الرجال على إظهار عواطفهم

متابعة بتجــــــــــرد: طرح المغنى آشر أغنية جديدة بعنوان “I Cry”؛ وهي الأغنية التي يحث من خلالها آشر الرجال على البكاء وإظهار عواطفهم خاصة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية.
وقال آشر أن الأغنية مستوحاة من رغبته فى تعليم أبنائه أنه من الجيد الإفصاح والتعبير عن المشاعر، موضحًا أنه نشأ على اعتقاد خاطئ وهو أن على الرجال أن يظهروا قوّتهم فقط وإخفاء مشاعر الضعف التي يتمتعون بها.
وكان المغني الأمريكي آشر قد شغل وسائل الإعلام العالمية في الأيام الماضية، بعد أن شوهد في نزهة على الدراجة بصحبة صديقته الجديدة جنيفر جويكوتشيا وكلبه، حيث رصدتهما عدسات المصوريين وهما يتجولان فى شوارع لوس أنجلوس.
وكان المغنى الأمريكى الشهير “أشر” زار مصر وسافر إلى واحة سيوة للاستمتاع بإجازته وقضاء عدة أيام وسط الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة التى تتميز بها سيوة وحرص أشر على توثيق تلك الزيارة بنشر صور له عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام”.
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