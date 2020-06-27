إبراهيم دشتي يطلق أغنية “أعرفك بحضرتي” ويُصرّح: “محبّة الجمهور وسام على صدري”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي إبراهيم دشتي أغنية جديدة بعنوان “أعرفك بحضرتي”، من كلمات محمد جبوري وألحان علي صابر ومن توزيع ميثم علاء الدين ومكس وماسترنغ جاسم محمد، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وفي هذا الشأن، تحدّث دشتي عن الأغنية لصحيفة “الراي” وقال: “سعيد بهذا التعامل الجديد الذي جمعني مع هذه المجموعة الجميلة من الشاعر والملحن والموزع والغني عن التعريف جاسم محمد في المكس والماستر”.

وأضاف: “أنا شخصياً متأكد من أنها ستحوز على رضا واهتمام المستمعين الذين لهم مني كل الحب والتقدير، ولو كان لحبّهم وساماً لوضعته على صدري”.

وتابع دشتي: “للتوضيح، لقد تمت صناعة الأغنية منذ سنة، إذ كنت متواجداً في دبي برفقة الملحن علي صابر الذي أخذت منه كل المعلومات التي قد أحتاجها كمغنٍ حتى أقدّم الأغنية بالصورة السليمة والصحيحة، وللعلم كان المفترض أن تكون (أعرفك بحضرتي) من ضمن أغاني ألبومي المقبل لكن وبسبب الوضع الحالي جراء فيروس كورونا المستجد، أردت أن أستبعدها وأقدمها كأغنية منفردة هدية إلى جمهوري الذي يستحق الكثير، كنوع من الترفيه عن النفس”.

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وأردف: “هذه المرة الثالثة التي أغني فيها اللون العراقي الذي أحبني به جمهوري، ولابد من التذكير بأنني أمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العراق، لهذا من حقهم عليّ أن أغني لهم، كما سأغني لجمهوري المغربي والمصري واللبناني والخليجي، إذ إن ألبومي الذي تحدثت عنه سالفاً يضم مبدئياً 18 أغنية متنوعة سوف أنتقي منها ما يتناسب مع توقيت الطرح (ما راح أنزلها كلها مرة وحدة)، إذ إن موعد صدوره قد تأجّل حالياً إلى حين مقدرتي على إكماله، وهذا يتطلب مني العمل بجهد مجدداً في إحياء الحفلات والأعراس، ومن هذا المنطلق أتوقع أن يكون جاهزاً لطرحه في الأسواق مطلع العام المقبل”.

جدير بالذكر أن ابراهيم دشتي لمع نجمه بعد مشاركته في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” وحقق حينها شهرة واسعة في الوطن العربي.