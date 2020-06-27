“مقتل فلويد” يحذف حلقات الموسم الثامن من “بروكلين 99”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن بطل المسلسل الكوميدي Brooklyn Nine-Nine (بروكلين 99) تيري كروز عن حذف جميع حلقات الموسم الثامن من المسلسل مؤخرًا.

وأوضح كروز أن القرار يأتي على خلفية تظاهرات “حياة السود مهمة”، التي انطلقت احتجاجاً على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية وانتشار جرائم العنصرية.

ووفقًا لموقع “يونلاد” البريطاني، يحاول صناع المسلسل الكوميدي غرس بعض القضايا الحساسة التي تواجه العالم أو المجتمع الأمريكي في أحداث المسلسل، بما في ذلك الإشارة إلى وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) ضمن أحداث الموسم الثامن.

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وأوضح الكتاب أنهم لا يعرفون بعد كيفية تضمين فيروس كورونا أو التظاهرات ضمن أحداث المسلسل، إلا أنهم قرروا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد إلغاء 4 حلقات تمَّ تصويرها من الموسم الثامن والبدء من جديد.

وطالما كان صناع المسلسل الكوميدي نشطين في الدفاع عن حقوق ذوي البشرة السمراء، إذ تبرعوا بمبلغ 100 ألف دولار لشبكة صندوق الكفالة الوطني، وهو مشروع يختص بتوفير أموال التبرعات والكفالة الاجتماعية كجزء من جهود تغيير أنظمة الكفالة المحلية بشكل جذري وتقليل مدة الحبس.

ومن المؤكد أن هذا القرار سوف يتسبب في تأجيل طرح الموسم الثامن إلى أجل غير محدد.