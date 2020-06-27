كارول سماحة حديث جمهورها.. والسبب رحلتها السعيدة

متابعة بتجـــــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وأصبحت كارول سماحة في الساعات الماضية حديث المتابعين، فتلقت آلاف الرسائل التي أعربوا من خلالها عن إعجابهم بالأغنية وحماسهم للكليب الخاص بها المرتقب طرحها في الأيام المقبلة.

وصدرت Bon Voyage على طريقة الأوديو عبر مختلف المتاجر الموسيقية، منصة SoundCloud وتطبيق “أنغامي” ومختلف المنصات الرقمية الآخرى، وذلك في أوّل تعاون يجمع كارول سماحة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

جدير بالذكر أن أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وتوزيع المغربي دي جي يوسف الذي شارك في عملية التلحين أيضًا إلى جانب الفرنسي يان بيري.