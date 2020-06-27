بالفيديو – بشرى ترقص على أنغام “عود البنات عالي”

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف جداً للفنانة المصرية بشرى ومواطنتها ثراء جبيل وظهرتا فيه وهما ترتديان عباءة النوم المنزلية وترقصان بطريقة عفوية على انغام أغنية “عود البنات عالي” للفنانين عمر كمال وحسن شاكوش.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وشاهده أكثر من 95 متابعاً في الدقائق الـ9 الأولى بعد النشر.

وتبين أن ثراء هي من نشرت المقطع قبل ذلك عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على التطبيق. وأرفقته بالتعليق: “ذكريات من كواليس مسلسل القمر آخر الدنيا. بعد 20 ساعة تصوير في محاولة نفوق نفسنا عشان نكمل”.

ويذكر أن بشرى تحدثت في مقابة أجريت معها مؤخراً عن مشروع تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا إلى مسلسل تلفزيوني من بطولتها. وقالت خلال حلولها ضيفة عبر الهاتف على برنامج “المساء مع قصواء” الذي يعرض على شاشة TeN الفضائية إن العمل متجمد منذ خمسة أعوام تقريباً.

وأضافت أنه تم تطوير الفكرة إلى مسلسل تلفزيوني بعد إطلاق فيلم فرنسي عنها قبل عامين مع الإشارة إلى أنه من الصعب خروج العمل هذا العام في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.