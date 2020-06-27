شادي فرج يطرح أغنيته الجديدة ويتحدث عن مشاريعه المقبلة

أطلق الفنان "شادي فرج" أغنيته الجديدة "ولا بالأحلام"، من كلمات وألحان "رواد خليل"، وتوزيع "فراس الأعوج".

وأشار "فرج" إلى وجود نية لتصوير الأغنية فيديو كليب في الخريف المقبل، مؤكدا أن ما دفعه لطرحها في هذا التوقيت، تناسبها مع صوته، وتوزيعها الموسيقي المميز جدا، إضافة إلى موضوعها وكلماتها التي تناسب الوضع الحالي الذي يعيشه الناس.

وحول تأثر عمله بجائحة كورونا، قال الفنان صاحب الصوت الرائع في تصريحات خاصة: "تأثرنا كثيرا بفيروس كورونا، وبالنسبة لي، كان لدي حفلات في كندا والدنمارك لكن كلها تأجلت إلى أجل غير مسمى".

وأضاف حول آخر أعماله وتحضيراته: "لدي في القريب ألبوم سنغل طربيات سأطرح أغنياته تواليا، وكان لدي نشاط كبير في كندا، حيث أحييت عدة حفلات من رأس السنة إلى ما قبل كورونا، كما لدي حفلات بانتظار انفراج الوضع العالمي".

من جهة أخرى، كشف "فرج" أن الأغنية الجديدة كانت مكتوبة وملحنة منذ سنوات للفنان "فضل شاكر"، موضحا: "الأغنية اختارها الفنان فضل شاكر، ثم بدأت الأحداث وغاب عن الساحة، فعرضها صاحب الأغنية عليّ، وقال لي أنها بحاجة لصوت حساس، وأنها تناسبني، وكنت سأطرحها على عيد الحب لكن ظروف كورونا أخّرتنا قليلا".

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واختتم الفنان الحائز على "كأس عبد الحليم حافظ"، بالتأكيد على أنه يغني دائما أغنيات طربية لعمالقة الفن كـ"عبد الحليم وكارم محمود وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ووردة"، موضحا أن الناس تركز في الحفلات على أغاني "عبد الحليم" بسبب تشابه الصوتين.

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