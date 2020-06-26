شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجي تتعاقد مع محمد رمضان لإنتاج أعمالة لمدة عامين والان مع التفاصيل

الجمعة 26 يونيو 2020 تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى مع النجم محمد رمضان، على إنتاج أعماله العامين القادمين.

وتتولى شركة سينرجى إنتاج أعمال محمد رمضان خلال تلك الفترة، منها مسلسل رمضان المقبل، وهو"الإمبراطور"، الذى يتناول السيرة الذاتية للنجم الكبير الراحل أحمد زكى، للكاتب الكبير بشير الديك. كانت الشركة المتحدة قد قدمت عدة أعمال فنية مؤخرا للنجم محمد رمضان، حيث تولت شركة سينرجى إنتاج أخر مسلسلين لـ محمد رمضان وهما "زلزال"، والذى عرض رمضان قبل الماضى، و"البرنس"، الذى عرض رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية.

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