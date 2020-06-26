شكرا لقرائتكم كورونا وراء تأجيل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال منظمو الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون، الاثنين، إن الحفل تأجل إلى فبراير/ شباط 2021.

وسيقام حفل غولدن غلوب، الذي يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، في 28 فبراير/ شباط بدلا من موعده المعتاد في الأحد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

واتُخذ قرار غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين من فبراير/شباط 2021 إلى 25 أبريل/ نيسان 2021 بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.

وتقرر تأجيل الأوسكار لأن العديد من الأفلام التي توقف إنتاجها أو تصويرها بسبب وباء كورونا لن تكون جاهزة للتوزيع في الوقت المحدد لها، وبالتالي لن تكون جاهزة لدخول سباق الأوسكار مع نهاية كل سنة.