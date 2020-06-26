شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد "دي إس" ميديا للاستحواذ على ألبومات آمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هيثم سليم، مدير عام شركه دي إس ميديا، أن الشركة تعاقدت مع شركه مزيكا علي الاستحواذ علي البومات الفنانة آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ علي حق الأداء العلني لآمال ماهر لمدة 5 سنوات والاستحواذ علي 3 ألبومات غنائية، وعدد من الأغاني (سينجل) وأيضا الأغاني المصورة علي طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.
يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، و في إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقي في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار السوشيال ميديا والمنصات الموسيقية الرقمية.
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