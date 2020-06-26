شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها: أكبر مشاكلى معاها إنها بتحب تامر حسنى أكتر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة زينة على الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقتها "حلا"، بمجموعة صور تجمعها مع النجم تامر حسني، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وكتبت زينة: "أول فرحتي وبنتي حبيبتي هي بنت أعلى ما في حياتي أختي حبيبتي، أكبر مشاكلي معاها إنها بتحب تامر أكتر ما بتحبني، شكرا يا حلا، كل سنة وانتى طيبة وسعيدة وناجحة وأشوفك يا رب زي بتمني لك يا روح قلب خالتك".

ونشرت زينة منذ أيام، صورة جديدة عقب سقوطها من على السلم، وعلقت قائلة: "امنعوا الضحك"، وسط حالة من الضحك والفرح من قبل جمهورها، وهو التريند الذى ظهر منذ فترة عبر إنستجرام، يظهر فيه الأشخاص وهم يسقوط على السلم أو على الأرض، أو أى شيء مرتقع، إلا أن زينة رأت خوض التحدى الآن.