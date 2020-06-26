شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الإخوان هاجمونى بأسلوب حقير لمجرد رفضى وجودهم بالحكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الاخوان قاموا بمهاجمتها بأسلوب حقير لمجرد إعلانها رفض وجودهم بالحكم، خاصة أنهم نظموا مليونية أطلقوا عليها مليونية الخلاص من إلهام شاهين.

وأكدت أنها كانت على ثقة فى الشعب المصرى ومتأكدة أن الإخوان لن يستمروا فى الحكم إلا عاما واحد فقط، وراهنت حينها على وعى الشعب المصرى لأنه لن يرضى بهذا الحكم التعسفى للإخوان وبالفعل حدث ما توقعت.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى حمدى رزق في برنامج "نظرة" أنها قدمت أكتر من دعوى قضائية ضد الاهانات التى وجهت لها وضد القنوات التى تعرضت لها وحصلت على حكم بإغلاق قناة الحافظ لمدة 6 أشهر بأمر من المحكمة.

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وأكدت أن كل الفنانين أثناء 30 يونيو كانوا متضامنين مع بعض منهم أحمد حلمى ومنى زكى ونادية الجندى وإدوارد وكريم عبدالعزيز وميرفت أمين، وأمير شاهين، مضيفة أنها تشكر المطرب حسين الجسمى لدوره الكبير فى ثورة يونيو.

وأشارت إلى أن مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، اتصل بها أكثر من مرة لمقابلته ورفضت وأخبرته بأنه ليس رئيسى ولم اعترف به. وتابعت إلهانم شاهين: "لو استمر مرسى في الحكم كان قطر وتركيا زمانهم مزقططين".

ولفتت إلى أنها قالت للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح ثورة 30 يونيو:"إنني كنت على وشك الانتحار"، وذلك وقت تولى المستشار عدلى منصور حكم البلاد بعد الإطاحة بالإخوان، لافتة إلى أن المصريين أبهروا العالم فى 30 يونيو .

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة إلهام شاهين طرح فيلم "حظر تجول" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة امينة خليل وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

وخلال الأحداث تتزوج الفنانة إلهام شاهين من الفنان الفلسطينى كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التى تتعرض لمشكلة كبيرة تتسبب فى دخول إلهام السجن.