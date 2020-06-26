شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يشوق جمهوره على أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشاعر أمير طعيمة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد، معلقا عليها :"قريبا مع صديقي النجم المتميز سعد لمجرد.. أغنية عدى الكلام".

وتعتبر أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وقد انتهى من تسجيلها الفنان سعد لمجرد، ومن المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى صناعة مصرية خالصة ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

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وفي وقت سابق، احتفل النجمان محمد رمضان وسعد المجرد مؤخرا بتجاوز أغنييتهما "إنساي" الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناة رمضان الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها فى عام 2019.