شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى جاى أحسن".. سامح حسين لطلاب الثانوية العامة: أنتم دفعة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سامح حسين متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو جديد، متمنيا فيه النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات خلال الفترة الراهنة، تزامنا مع جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وفال الفنان سامح حسين في الفيديو :"كل أخواتي وحبايبي وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد اللي نجحوا ألف مبروك ليكم.. وبتمنى لطلبة الثانوية العامة كل التوفيق والنجاح ومتزعلوش خالص أنكم دفعة 2020.. دفعة كورونا.. المفروض كنا هنحتفل مع بعض احتفالات صاخبة".

وأضاف :تأكدوا أن بعد كده هتحكوا لأولادكم أن أنتم كنتم دفعة استثنائية وتاكدوا كل حاجه ربنا بيعملهالنا هي الخير.. وكل اللي جاي أحلى إن شاء الله".

وأدى طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، أمس الخميس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألف و221 طالب/ طالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألف و503 طالب/طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألف و223 طالب وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19ألف و495 طالب/طالبة امتحان اللغة الألمانية.

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وأشار حجازي إلي أنه تم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.