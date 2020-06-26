شكرا لقرائتكم خبر عن "خناقة" ساخرة بين تامر حسنى وعمرو يوسف عن عودة المقاهى.. اعرف إيه حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهى مرة آخرى وسط إجراءات وتدابير احترازية، وهو ما آثار موجة كبيرة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى حتى شارك فيها النجم تامر حسنى.

ونشر حسنى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلاله فى إحدى مشاهده التى تجمعه مع الفنان عمرو يوسف، وهما يتشاجران مع تبديل الأصوات لهما لتتماشي مع التريند.

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ويظهر يوسف وهو يسدد لكمة لتامر حسني ويقول له: "مصدقتش لحظة أنك تروح القهوة من غيرى"، ليرد تامر قائلة: "كدبت عليك علشان القهوجى قالى متجبش صاحبك اللى دايما بيطلب شاى"، ليتختتم يوسف الفيديو قائلاً "قوله أنى لحد ما أموت هفضل أطلب شاى".





يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.