شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من هند صبرى على فوزها كأفضل ممثلة بجائزة النقاد للأفلام العربية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة التونسية هند صبري على التعليق بفوزها كأفضل ممثلة بجائزة النقاد للأفلام العربية عن فيلم "نورا تحلم"، ونشرت النجمة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام من أحد مشاهدها بالفيلم. وكتبت هند: "سعيدة وممتنة بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم من مؤسسة الفيلم العربي تزامناً مع عرضه على نتفليكس".

وكان فيلم "نورا تحلم" قد عرض دوليا في عدة مهرجانات حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده تونس ليعرض بها للمرة الأولى.

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وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده 1500 مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع 750 مشاهدا للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.

وبهذا تواصل هند صبري تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام ففيلمها الفيل الازرق 2 في تخطي حاجز الـ102 مليون جنيه مصري في رقم قياسي واستطاعت تحقيق ردود فعل إيجابية جدا بظهورها كضيفة شرف في فيلم الممر الذي تجاوزت إيراداته 75 مليون جنيه وحصدها لثلاثة جوائز تمثيل عن نورا تحلم وجائزتين افضل عمل للفيلم نفسه.