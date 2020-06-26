محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان تامر حسني على قرارات الحكومة الجديدة، الذي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا بفتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 %.
ونشر تامر حسني مقطع فيديو لمشهد جمعه بالفنان عمرو يوسف من فيلم "نور عيني"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال تامر: "مالك في إيه ليصفعه عمرو يوسف بلقلم على وجهه، ليرد تامر عليه :"كنت عارف إنك هتعمل كدا، بس مكنتش عارف إنك غبي".
وقال يوسف: "غبي عشان ما صدقتش لحظة إنك تروح القهوة من غيري".
وقال تامر: "كدبت عليك عشان القهوجي قالي متجبش معاك الواد اللي بيطلب شاي، ورد عمرو :"لحد ما أموت هفضل أطلب شاي".
وعلق تامر حسني في نهاية الفيديو: "على فكرة دوبلاج الصوتين دول أنا بس تقمصت عمرو زيادة شوية".
وعلق تامر على الفيديو: "خناقات الصحاب الفترة الجاية".
فيلم "نور عيني" إنتاج 2010، بطولة تامر حسني، منة شلبي، عمرو يوسف، منة فضالي، عبير صبري، ومن إخراج وائل إحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد من فيلم "نور عيني".. تامر حسني يعلق على قرار فتح المقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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