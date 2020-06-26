بمشهد من فيلم "نور عيني".. تامر حسني يعلق على قرار فتح المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان تامر حسني على قرارات الحكومة الجديدة، الذي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا بفتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 %.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو لمشهد جمعه بالفنان عمرو يوسف من فيلم "نور عيني"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال تامر: "مالك في إيه ليصفعه عمرو يوسف بلقلم على وجهه، ليرد تامر عليه :"كنت عارف إنك هتعمل كدا، بس مكنتش عارف إنك غبي".

وقال يوسف: "غبي عشان ما صدقتش لحظة إنك تروح القهوة من غيري".

Advertisements

وقال تامر: "كدبت عليك عشان القهوجي قالي متجبش معاك الواد اللي بيطلب شاي، ورد عمرو :"لحد ما أموت هفضل أطلب شاي".

وعلق تامر حسني في نهاية الفيديو: "على فكرة دوبلاج الصوتين دول أنا بس تقمصت عمرو زيادة شوية".

وعلق تامر على الفيديو: "خناقات الصحاب الفترة الجاية".

فيلم "نور عيني" إنتاج 2010، بطولة تامر حسني، منة شلبي، عمرو يوسف، منة فضالي، عبير صبري، ومن إخراج وائل إحسان.