تفاصيل بنود استحواذ "دي إس ميديا" على ألبومات آمال ماهر.. بينها حق الأداء العلني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أول تعليق، على استحواذ شركة "دي إس ميديا" على ألبومات آمال ماهر، كشف مدير عام الشركة عن تفاصيل التعاقد الذي تم مع شركة مزيكا.

وقال في بيان صحفي "تعاقدنا مع شركة مزيكا على الاستحواذ علي ألبومات الفنانة آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الاداء العلني لآمال ماهر لمدة ٥ سنوات، والاستحواذ على ٣ ألبومات غنائية، وعدد من الأغاني المنفردة، وأيضا الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة ٥ سنوات".

وتابع "يأتي التعاقد بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر، في الفترة الأخيرة وفي إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبرى، مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقي في عالم الديچيتال خاصة بعد انتشار السوشال ميديا وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية".