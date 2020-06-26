محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

بصورة تجمعه مع والدته بالأراضي المقدسة، طالب الفنان حمادة هلال جمهوره بالدعاء لها ، وكتب: "أسألكم الدعاء يارب أشفي أمي".

مصادر مقربة من الفنان حمادة هلال، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،:"والدة حمادة دخلت المستشفى منذ فترة، وتمر حاليا بظروف صحية صعبة، ولكنها لا تعاني من كورونا".

حمادة هلال نشر اليوم عبر صفحاته بمواقع التواصل، صورة قديمة تجمعه بوالدته خلال أداء مناسك العمرة، وعلق: "اسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفي أمي.. يا رب ‏اشفي أمي.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلبه الدعاء لها.. تفاصيل حالة والدة حمادة هلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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