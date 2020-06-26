في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. فنانون اعترفوا بتعاطيها.. أحدهم جرب كل شيء وآخر أقلع بسبب أهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحتفل العالم اليوم الموافق 26 يونيو، باليوم العالمي لمكافحة تناول المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وزيادة الوعى بالمشكلة الرئيسية التى تمثلها المخدرات، من أجل مجتمع دولي خالٍ من المخدرات، وذلك بموجب القرار رقم 42/112 لعام 1987.

وتزامنا مع هذه المناسبة، يستعرض "الخليج 365"، أبرز قصص النجوم مع المواد المخدرة:

فاروق الفيشاوي

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، روى في لقاء سابق له ببرنامج "ولا تحلم"، مع الإعلامي اللبناني نيشان، تجربته مع المخدرات، مؤكدًا أنه تعاطى المخدرات لفترة، وإنه بدأها كنوع من التجربة، إلى أن أدمنها، ولم يستطع التخلص من هذه العادة سوى بعد دخوله مصحة نفسية، في أواخر الثمانينات.

وأضاف: "اخطأت واعترفت بخطأي والاعتراف ده خلى ناس كتير تبعد عن المخدرات، وناس كتير وقفوا جنبي وكلموني وتعاطفوا معايا، واللي جرني للمخدرات العبط والسذاجة، والبني آدم بيحب يجرب كل حاجة فممكن يوقع".

هشام سليم

وروى الفنان هشام سليم، تجربته مع المواد المخدرة، في لقاء سابق له ببرنامج "العاشرة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا إنه تعاطى المخدرات مرة واحدة، في أثناء دراسته بأمريكا، ولم يفكر في العودة للتعاطي مرة أخرى، لأنه شعر بخطرها الكبير عليه.

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أحمد الفيشاوي

واعترف الفنان أحمد الفيشاوي، بتعاطيه جميع أنواع المواد المخدرة، خلال لقاء سابق له ببرنامج "أنا وأنا"، مع سمر يسري، قائلًا: "جربت كل أنواع المخدرات، ما عدا البودرة، وأنصح الشباب بالابتعاد عن تناول المخدرات والتوقف عن الاستمرار في هذه العادة السيئة".

أحمد مجدي

فاجئ الفنان أحمد مجدي، جمهوره ومتابعيه، بإدمانه للمخدرات في فترة من فترات حياته، وروى "مجدي"، قصته مع المواد المخدرة في لقاء سابق له ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، قائلًا: "كنت بشرب مخدرات وصايع، بس لما شفت أمي وأبويا بيتألموا للدرجة دي، قلت مش دا اللي أنا عايزه".

حمو بيكا

مغني المهرجانات حمو بيكا، كان آخر النجوم الذين اعترفوا بتعاطي المخدرات، خلال لقائه في رمضان المنقضي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع إيناس الدغيدي، قائلًا: "مش باخد أي نوع من المخدرات في الوقت الحالي.. بطلت بقالي 8 سنين وبنصح أي شاب يبطل الحاجة دي لأن أضرارها كتير"، مؤكدًا أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، وإنه ما زال يتلقى علاجا لمعدته حتى الآن.