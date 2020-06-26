هند صبري: "سعيدة بجائزة النقاد كأفضل ممثلة عن نورا تحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة التونسية هند صبري، عن سعادتها بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلمها "نورا تحلم".

ونشرت "صبري" صورة من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة وممتنة بجائزة النقادر للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم، تزامنًا مع عرضه على نتفليكس".

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وأعلنت منصة "نتفليكس" العالمية، أمس الخميس، عن عرض الفيلم الروائي الطويل "نورا تحلم"، للمخرجة التونسية هند بوجمعة.

فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.

كما حازت عنه هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في الدورة المنقضية لمهرجان الجونة السينمائي.