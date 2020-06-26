ابنة رجاء الجداوي تدعو لوالدتها: "يا شافي اشفي أمي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرصت أميرة مختار، على الدعاء لوالدتها الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".
وكتبت "أميرة": "يارب يارب يارب يا قادر يا مجيب يا شافي اشفي أمي".
وكانت النجمة الكبيرة قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي "سباب" بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم.
بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.
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