الشركة المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، على إنتاج أعمال الفنان محمد رمضان لمدة عامين. ونشر تامر مرسي، صورة تجمعه برمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين مقبلين". وكان آخر تعاون بين "سينرجي"، ورمضان مسلسل "البرنس"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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