فيديو| سامح حسين يهنئ الناجحين ويوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان سامح حسين طلبة المدارس والجامعات بنجاحهم هذا العام، كما وجه رسالة لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

نشر الفنان سامح حسين مقطع فيديو، من داخل حديقة منزله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال "حسين" في الفيديو: "مساء الخير عليكم، كل أخواتي وحبايبي طلبة المدارس والجامعات، اللي نجحوا السنة دي ألف ألف مبروك، وبتمنى لطلبة الثانوية العامة اللي هما بيمتحنوا دلؤتي كل التوفيق والنجاح وما تزعلوش خالص أن أنتوا دفعة 2020، وموضوع الكورونا".

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وأضاف حسين: " المفروض كنا نحتفل احتفالات صاخبة أكتر من كدا، لكن تأكدوا إن بعد كدا هتحكوا لأولادكم إن أنتو كنتوا دفعة استثنائية، وأولادكم هيحكوها لأحفادكم وما تزعلوش خالص، إن شاء الله السنين اللي جايه أحلى وأحلى، وتأكدوا إن كل حاجة ربنا بيعملها لنا هي الخير، ألف مبروك".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو، على مستوى الجمهورية، في ظل إجراءات احترازية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية المتفائل التي حققت نجاحا كبيرا.