أمير طعيمة يكشف عن أول تعاون مع سعد لمجرد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة من كليب "عدى الكلام"، للمطرب المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "طعيمة" على الصورة :"قريبا مع صديقي النجم المتميز سعد لمجرد، عدى الكلام".

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أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي أولى أغاني لمجرد باللهجة المصرية.

وكان المطرب سعد لمجرد أعلن عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن موعد طرح الكليب، وهو 5 يوليو المقبل.

وكان آخر ما طرحه المطرب سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.