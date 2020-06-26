بث مباشر .. جدل يشعل حفل الموسم الثاني الأون لاين

نشرت قناة إحدى شركات الاتصالات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو حفل باند جدل، وذلك ضمن الموسم الثاني من حفلات الأون لاين. الثاني من حفلات الأون لاين. وتألق باند جدل من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن باند جدل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هَم وبَلا، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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