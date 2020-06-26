إلهام شاهين تروى ذكرياتها مع 30 يونيو: معركتي كانت كبيرة مع الإخوان

قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين أنه في 29 يونيو 2013 كانت على الهواء لدعوة المواطنين للنزول في 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابين، وكانت تحث المواطنين على النزول وتؤكد لهم إن من لم يشارك فهو خائن لبلده.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على

قناة صدى البلد: تواصلت مع عدد من نجوم الفن من أجل التجمع في وزارة الثقافة عند الساعة 12 ظهر 30 يونيو، ووصلت هناك بعدما ذهبت في طريقي للزمالك، وقابلت هناك يسرا وليلى علوي وهالة سرحان.



وأضافت إلهام شاهين: كنت في حالة حماس غير عادي وكنت مهددة بشكل بشع من الإخوان وكان لي معركة كبيرة معهم.

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وأكدت أن ثورة 30 يونيو لا تقل أهمية عن الانتصار العظيم في أكتوبر 1973، بل يزيد ، لأن في حرب أكتوبر تم استرداد سيناء أما ثور 30 يونيو أعادت مصر كاملة من الجماعة الإرهابية، مردفة: «كان عندي ثقة ويقين في جيشنا وشعبنا لإنجاح ثورة 30 يونيو.