لقاء الخميسي تشجع جمهورها على القراءة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها أثناء قراءتها لأحد الكتب على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علقت الخميسي على الصورة مشجعة جمهورها على القراءة وقالت إنها تأخذنا لعوالم ساحرة مختلفة وتجعلك تتجاوز واقعك الزماني والمكاني. على القراءة وقالت إنها تأخذنا لعوالم ساحرة مختلفة وتجعلك تتجاوز واقعك الزماني والمكاني. تفاعل عدد كبير من جمهور الخميسي مع صورتها وحصلت على أكثر من 14 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في فيلم الفارس والأميرة بدور الراوية.

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