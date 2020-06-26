ندى بسيوني تدعو لعبدالله مشرف بالشفاء العاجل

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة للفنان عبدالله مشرف على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علقت بسيوني على الصورة داعية للفنان عبدالله مشرف بالشفاء العاجل، وطمأنت جمهوره على حالته الصحية. على حالته الصحية. Advertisements يذكر أن ندى بسيوني شاركت في مسلسل لما كنا صغيرين والذي عُرض في موسم رمضان الماضي وشهد إقبال جماهيري كبير، قدمت ندى بسيوني دور والده ريهام حجاج. المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ونخبة من النجوم الشباب، لما كنا صغيرين من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على. وشهد إقبال جماهيري كبير، قدمت ندى بسيوني دور والده ريهام حجاج. المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ونخبة من النجوم الشباب، لما كنا صغيرين من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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