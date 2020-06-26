نادين نجيم تخوض رحلة عائلية لاكتشاف جمال لبنان

قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تخوض رحلة مع ابنائها لاكتشاف جمال لبنان، علقت نجيم على الصورة قائلة "هيدا لبنان هيدا شلالات بعقلين".

تابعت نجيم قائلة "أجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت عالسنة اكتشف أنا وولادي جمال جمال طبيعة لبنان بكل مناطق.. لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجع أيام العز لبلادنا والامان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلادنا بدون هم ومشاكل ونكد ". قررت عالسنة اكتشف أنا وولادي جمال جمال طبيعة لبنان بكل مناطق.. لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجع أيام العز لبلادنا والامان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلادنا بدون هم ومشاكل ونكد ". تفاعل عدد كبير مع صورة نادين فحصلت على قرابة المئة ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن نادين نجيم قدمت العام الماضي مسلسل خمسة ونص مع قصي الخولي.

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