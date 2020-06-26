أول تعليق من هند صبري بعد اختيارها أفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "هند" علي الصورة قائلة: "سعيدة وممتنة بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم من مؤسسة الفيلم العربي تزامنًا مع عرضه على نتفليكس".



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وحصلت النجمة هند صبري جائزة أفضل

ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويا.



وعبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية، وتمنت أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية وأن الفيلم مازال

يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.



وكان الفيلم قد عرض دولياً في عدة مهرجانات عالمية كبرى، حصد فيها أربعة جوائز، اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي لـ لطفي العبدلي قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز أصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.