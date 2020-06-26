شاهد .. أحمد العوضي بصحبة زوجته ياسمين عبد العزيز يخطفان الأنظار

خطف الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار، وجاء ذلك عبر صفحة Exclusive picture الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويعيش الثنائي أحمد وياسمين حالة من السعادة، وذلك بعد نجاح مسلسليهما، ضمن ماراثون رمضان 2020.

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يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الإختيار، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين

أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.