محمد سلام يروج لـفيلمه الجديد "جمجوم و بم بم"

روج الفنان محمد سلام، لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "سلام" البوستر الخاص بالمسلسل، معلقاً: "جمجوم وبم بم"، الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق) بداية من ٩ يوليو على شاهد vip يا رب يعجبكم إن شاء الله". وبم بم"، الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق) بداية من ٩ يوليو على شاهد vip يا رب يعجبكم إن شاء الله". الجدير بالذكر أن اسم المسلسل كان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" وتم تغييره إلى "جمجوم وبم بم"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.



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