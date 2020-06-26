شاهد .. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها مع بناتها

احتفلت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهرت زينب من خلال الصور مع بناتها، وعلقت قائلة: شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير .. وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل الوان السعادة دانيلا ورهف الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع. بناتها، وعلقت قائلة: شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير .. وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل الوان السعادة دانيلا ورهف الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع. يذكر أن النجمة هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان شاغله كل الناس، والأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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