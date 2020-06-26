نادين نسيب نجيم في يوم مع العائلة… “اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان”

وكتبت معلقة على الصور، “هيدا لبنان هيدي شلالات بعقلين … اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت هل السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق … لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد”.

وانتهت نجيم منذ أسابع من تصوير مسلسل 2020 إذ لم تستطع خوض السباق الرمضاني لهذا العام على أثر جائحة كورونا التي منعت التجمعات.

في سياق منفصل، انفصلت نجيم عن زوجها في الأشهر الأخيرة، وعلى الأثر، قالت، إن “هناك فرق بين حرية الرأي والوقاحة، بين أن تعطي رأيك باحترام و “وقحنة”، مبينًة أنها تتلقى الوقاحة برحابة صدر لأنها تعودت على ذلك.

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وأضافت في حديث لها سابقاً، “عن جد شغلة واحدة بتزعلني، ما حد وقف حدي لما السنة الماضية حكيت إني بدعم المثلية اللبنانية وبحبون وأكيد إنو أنا قلبيًا بميل لإلهن وما كنت بنتقص من أي حدن غير لبناني وأنا بحب وطني وشعبه وبشوفهن كيف بيعملوا وتمثلت فيهم ودفعت حق هذا وطلعوا انتقدوني وحفرولي زيادة، وهالسنة نفس الشيء وبيزيدوا على وتعلمت إنو ما بقى أعمله”.

وحول رأيها في مؤسسة الزواج وإحساسها بعد طلاقها والإحساس بالمسؤولية قالت: “بحس بمسؤولية كبيرة وأولادي بيكونوا بالبيت مع أمي وأختي وقت تصويري ومثل العادة ما اتغير شيء بحياتي طول عمري بور وبشتغل”.

وأكدت أنها لا تؤمن بفكرة أن الزواج مؤسسة فاشلة قائلًة: “ليش ها التشاؤم ما إلها علاقة ما مؤسسة فاشلة الزواج كتير حلو”.