صور لم تروها من قبل: المشاهير العرب أيام الدراسة!

لن يخطر ببال المشاهد أن هذه الصور في الألبوم هي لنجومنا العرب أيام الدراسة وان ملامحهم اختلفت الى حد ما بعد الشهرة.

يتذكر الفنانون كغيرهم أيام الطفولة والبراءة التي قضوها مع أحبائهم وزملائهم في المدرسة وسجلوا معهم أجمل اللحظات، لكن الجمهور سيتفاجأ أمام الصور التي ظهر بها أغلب النجوم في مرحلة الدارسة وليس كلهم، نعط بعض الأمثلة:

النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز اختلفت كثيراً وهي بملابس المدرسة، واليوم هي من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي.

النجم كريم عبد العزيز نشر صورة نادرة أيام الدراسة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى جانب زملائه.

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ونشر النجم السوري تيم حسن صورة عبر حسابه بموقع "تويتر" مع زملائه الفنانين بمرحلة الدراسة بمعهد العالي للفنون المسرحية .

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وعلق تيم على الصورة مازحاً :" أيام الدراسة الحلوة والطيش الصورة إلي أنا بدون الوش العجيب أول مرة تنشر تثبت إني أنا ! آي نعم .. اعترف أمامكم ".

كما نشرت الفنانة سارة سلامة، صورة لها وسط أصدقائها في طفولتها أيام الدراسة على حسابها الخاص عبر موقع "تويتر" وكتبت "عندما كنت صغيرة".

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