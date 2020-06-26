صور مفاجئة: شبه كبير يجمع النجوم وأشقاءهم

يشارك نجوم العالم العربي متابعيهم صوراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهرهم مع أشقائهم، وهنا تظهر المفاجئة في مدى الشبه الواضح بينهم حيث تربطهم علاقات وطيدة في العمل والحياة الخاصة.

أكثرهم قرباً من الإعلام النجم اللبناني راغب علامة ومدير أعماله خضر علامة الذي يشبهه لدرجة كبيرة في الشكل والأفكار.

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كذلك نادين عجرم شقيقة النجمة نانسي عجرم تشبهها من ناحية لون العينين وشكل الوجه وملامحه، إضافةً الى ديانا كرازون وشقيقتها زين التي تُعرف من بعيد أنها شقيقتها.

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على أي حال أضواء الشهرة تسلّط على النجوم دائماً، وهذا ما يدفعهم أحياناً إلى أن يبعدوا عائلتهم وأقاربهم لتجنب المشاكل، لكن الصحافة تتمكن في كثير من الأحيان من رصد العلاقات الوطيدة التي تجمع نجوم العالم العربي بأشقائهم.

شاهدوا الصور وشاركونا آرائكم في هذا الألبوم.

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