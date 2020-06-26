بالصور: هذه مهن النجوم قبل الشهرة!

لم تكن حياة المشاهير العرب مريحة كما يظن البعض ، ولم يعيشوا حياةً سهلة ليصلوا الى الشهرة والأضواء، بل تعبوا واجتهدوا وتحدّروا من عائلات متواضعة، حتى أنهم عملوا في مهن عادية ربما تصدم البعض منكم قبل ان ينالوا الشهرة التي لم تتقدم لهم على طبق من ذهب بل صنعوا المستحيل للوصول اليها.

لم تكن حياة النجم كاظم الساهر سهلة، بل عمل في بيع الآيس كريم قبل أن تخرجه من معهد المعلمين ليعمل بعدها مدرساً في مادة التربية الفنية وينتقل بعدها الى الفن.

النجم اللبناني وائل كفوري عمل في الحلاقة الرجالية وهو في عمر الـ16، وكان قد بدأ يخطط لإفتتاح صالون وامتهان مهنة التزيين، لكنه نال الميدالية الذهبية في استديو الفن وأصبح من أشهر نجوم العالم العربي على الإطلاق.

اقرئي أيضاً:

بالصور: تعرّفي على منازل المشاهير العرب

Advertisements

لناحية نجماتنا نرى أن النجمة هيفاء وهبي كانت بائعة مجوهرات في سن المراهقة، لكنها بدأت طريق الشهرة في سن الـ16 بعد اشتراكها في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، ومن بعدها بدأت تمثيل الإعلانات التجارية والفيديو كليبات لتشق طريقها الى عالم الشهرة والأضواء.

النجمة نجوى كرم كانت معلمة مادة الجغرافيا سابقاً في مدرسة الشرقية في مدينة زحلة اللبنانية، قبل أن تبدأ طريقها الفني وتصبح شمس الأغنية اللبنانية.

تابعوا هذه الصور أعلاه وتعرفوا على مهن نجومنا العرب قبل الشهرة.

اقرئي أيضاً:

بالصور: بنات مشاهير العرب في إطلالات جريئة

بالصور: بنات المشاهير العرب البعيدات عن الاضواء

بالصور: هذه أكثر ثنائيات النجوم رومانسية لعام 2016