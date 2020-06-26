شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد "دي إس" ميديا للاستحواذ على البومات آمال ماهر والان مع التفاصيل

الجمعة 26 يونيو 2020 صورة أرشيفية قال هيثم سليم، مدير عام شركة "دي إس" ميديا، إن الشركة تعاقدت مع مزيكا بالاستحواذ على البومات الفنانة المصرية آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الآداء العلني لآمال ماهر لمده 5 سنوات والاستحواذ على 3 البومات غنائية، وعدد من الأغاني (سينجل)، وأيضا الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.

وأكد سليم، في تصريحات صحفية لموقع الفجر ، أن ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار سياسة الشركة والتعاون مع الشركات الكبرى مثل "مزيكا" لملاحقة التطور الموسيقي في عالم "الديچيتال"، خاصة بعد انتشار "السوشال ميديا"، وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عقد "دي إس" ميديا للاستحواذ على البومات آمال ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.