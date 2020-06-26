شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ينشر صورته أثناء الطفولة: عشان توصل لحلمك لازم تكون واثق فى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونشر الفنان خالد سليم الصورة قائلا :"اللى فى الصورة طفل صغير أسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير.. عشان توصل لحلمك لازم تكون واثق فى نفسك وفى موهبتك ومتخليش حد يوقفك أبدًا عشان لما تكبر تبص لصورتك وتفتكر قد ايه الرحلة كانت صعبة، بس تستاهل".

وكشف النجم خالد سليم مؤخرا عن كواليس تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة "اللى فات مات"، والتى صورها فى لبنان مؤخرا، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه قائلا: "من أكتر التجارب اللى استمتعت بيها جداً هى كواليس تصوير أغنية "اللى فات مات" فى لبنان واللى استمرت تقريباً 18 ساعة فى أكتر من لوكيشن".

وتابع :"واللى بيهون أى حاجة صعبة قابلناها هو فريق العمل اللى بشكره جداً واحد واحد على كل تفصيلة اشتغلنا عليها، وكمان بشكر كل الناس اللى بتبعتلى تقولى إنها مبسوطة جداً بالأغنية والفيديو كليب..وطبعا كل الحب لزوجتى اللى دايما جمبى ".

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.