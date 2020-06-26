شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعمها.. ياسمين نيازى لـ"سيمون": ربنا بيحبنى إنه رزقنى بيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة ياسمين نيازى عن سعادتها الكبيرة بدعم النجمة سيمون لها، معبرة عن حبها الشديد لها: "أنا بحبك جدا.. ودعمك ليا ده على راسى، وشكرا لكل كلمة حلوة طبطبت على قلبى".



ياسمين نيازى

ونشرت النجمة سيمون، عبر حسابها على فيس بوك، أغنية "بأمانة" التى غنتها ياسمين، صحبتها بتعليق: "الجميلة الفنانة.. ياسمين نيازى"، لترد عليها ياسمين من خلال التعليقات، قائلة: "لما فنانة بحجمك وقوتك تفضل تشجعنى وتبعتلى وتقولى كل اللى بتفرحينى بيه، يبقا أنا ربنا بيحبنى إنه رزقنى بيكى لأنى من جمهورك فى الأساس ومش تطبيل وإنتى عارفى، فاكرة إن بداية معرفتى بيكى كانت الغنوة دى (بأمانة) ودندنتيهالى واتجننت وقتها من السعادة".



سيمون

وأضافت ياسمين: "إنتى فنانة قلبا وقالبا، إنتى معجونة فن، عشان كدا بتحسى أوى بأى فنان حواليكى وبالأخص لما يكون فنان حقيقى ومبتبخليش عليه بالكلام الحلو والتشجيع، وبتفنى أوى، ومهما غبتى بصماتك حاضرة وعلاماتك موجودة وعايشة غير الدراما طبعا اللى أثبتى إنك غول فيها".

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وتابعت ياسمين: "أنا بحبك جدا.. ودعمك ليا ده على راسى، ووالله ما عارفه أقولك إيه، وشكرا لكل كلمه حلوة طبطبت على قلبى، واستنى منى مفاجأة قررت اعملهالك".

وردت سيمون، على ياسمين، قائلة: "صاحبتى الجميلة وياما قضينا أوقات حلوة بجانب فنك الرائع صوتك وموهبتك، ده حقك وجمالك، وأنا ذوقى وآرائى مبتتغيريش".





وكانت النجمة سيمون، طرحت مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك" التى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر وألحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى، وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

يذكر أن النجمة سيمون والفنانة ياسمين نيازى، شاركتا مؤخرا فى مسلسل "قيد عائلى"، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى وكارولين عزمى.