سلمى حايك تشارك فى تحدى تغير هويته وتتحول لـ"رجل".. صورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية سلمي حايك، بصورة جديدة لها من مشاركتها في تحدي تغير ملامحها من سيدة لرجل الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، لتظهر بصورتان لها من أماكن مختلفة.

وظهرت حايك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي بملامح رجل، حيث ظهرت بلحيه طويلة بالإضافة إلى نظارات.

ونشرت حايك منذ ايام، على صفحتها الشخصية على موقع التوصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 15 مليون شخص صورتين الاولى بعد ظهور الشعر الأبيض فى مقدمة الرأس و بدون استخدام الماكياج و هو ما أظهرها و كأنها متعبة و مرهقة، أما الصورة الثانية فكانت بعد أن قامت سلمى حايك ذات الـ ( 53 عاما ) بصبغ شعرها ووضعت القليل من الماكياج لكى تظهر أكثر جمالا و تألقا، و علقت على الصورة فكتبت : " لقد اضطررت لإعادة صبغ جذور شعرى تحسبا لبدء التصوير من جديد " .

يذكر أن سلمي حايك قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Ask the Dust " و " Americano " و " La chispa de la vida " و " Septembers of Shiraz " و " Beatriz at Dinner " ، و غيرهم .