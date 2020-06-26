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شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة ذلك أفضل.. سكارليت وجينيفر وجوينيث حافظوا على جمالهم رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اندلاع فيروس كورونا وانتشاره على مستوي العالم يحرص المشاهير شأنهم شأن الكثيرون على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة، الأمر الذى جعلنا نشاهد نجمات هوليود ممن اعتادوا على التفاخر بجمالهم حينما يمروا في الشوارع يرتدوا تلك الكمامات ويخفوا وجوههم كوقاية من فيروس كورونا، إلا أن هناك من هؤلاء النجمات من لم يتأثر جماله بارتداء الكمامات.
سكارليت جوهانسون التي لم تظهر كثيراً خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير حيث فضلت البقاء في منزلها وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل مع خطيبها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، ظهرت مؤخراً في "هامبتون" حيث التقطتها عدسات المصورين أثناء سيرها بالكمامة وإمساكها بالمكنسة الكهربائية بغرض تنظيف سيارتها، كما لم تتأثر جاذبيتها وهي ترتدي الكمامة التي أخفت نصف وجهها.
سكارليت جوهانسون
أيضاً جوينيث بالترو تعد من أكثر النجمات التزاماً طوال الفترة الماضية وترتدي الكمامة كلما ظهرت كوقاية من فيروس كورونا، مثلما يحصل مع زوجها حيث تفضل السير ثلاث مرات أسبوعياً مثلما صرحت لموقع "شيب" فى حوار حول حياتها فى ظل كورونا.
بالترو
أيضاً النجمة الشابة انا دي ارماس واحدة من النجمات التي دوماً ما ترتدي الكمامة حيث تفضل ارتداء فساتين مميزة أثناء سيرها بصحبة الممثل بن افليك.
بن افليك ودي ارماس
اريانا جراندي
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