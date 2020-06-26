شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كايرو ستيبس تجمع 19 فنانا من 10 مدن ‏فى كليب "شمس"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فرقة كايرو ستيبس أجدد أعمالها الموسيقية المصورة ‏‏"شمس"، بشكل فيديو كليب، واختارت فرقة الجاز أن تعيد إحياء ‏مقطوعتها الموسيقية الشهيرة بعد سنتين من ظهورها، ضمن ألبومها ‏الأخير "فلاينج كاربت" والذى جمعها مع رباعى التانجو كوادرو ‏نويفو ولكن هذه المرة بشكل مصور جمع أكثر من 19 موسيقيا ‏وعازفا من حول العالم فى كليب واحد. ‏

وتم الاعتماد فى فكرة الكليب أن يصور كل عازف مقطعه ‏الموسيقى من منزله جامعا بذلك 19 فنانا من 10 مدن مختلفة بين ‏أوروبا والعالم العربى، من بينها برلين وفرانكفورت وميونخ والقاهرة ‏والإسكندرية وجبال الألب، وشارك فى الكليب عازفو فرقة كايرو ‏ستيبس بقيادة باسم درويش، وفرقة كوادرو نويفو بقيادة مولو ‏فرانسل، ومن إخراج ومونتاج شريف الألفى وميكس وماستر أندرو ‏داوود. ‏

وأوضح باسم درويش، مؤسس فرقة كايرو ستيبس أن الكليب ‏الجديد يعد تجسيدا لرسالة الفرقة العالمية منذ بداية رحلتها منذ أكثر ‏من 20 سنة، وهى بناء جسر موسيقى بين مصر وألمانيا والعالم ‏عبر موسيقاها وحفلاتها العالمية، المازجة بين روح الموسيقى ‏المصرية والشرقية وبين موسيقى الجاز الغربية، وهو ما قدمته مرة ‏أخرى بهذا العمل بإعادة بناء جسر سماعى ومرئى بين الموسيقيين ‏خلال أزمة كورونا التى فرضت على البشر العزلة والتباعد. ‏

ومن ناحية أخرى، انتهت كايرو ستيبس مؤخرا من تصوير أول ‏كليبات ألبومها الموسيقى الجديد "دهب"، الذى خاضت خلاله ‏مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع ‏تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة فى دهب ونويبع ‏وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر. ‏

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كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتم تتويجها ‏بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها ‏الأخير "فلاينج كاربت"، برفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل ‏مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف ‏عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.‏