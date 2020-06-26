شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كايرو ستيبس تجمع 19 فنانا من 10 مدن فى كليب "شمس" والان مع تفاصيل الخبر
وتم الاعتماد فى فكرة الكليب أن يصور كل عازف مقطعه الموسيقى من منزله جامعا بذلك 19 فنانا من 10 مدن مختلفة بين أوروبا والعالم العربى، من بينها برلين وفرانكفورت وميونخ والقاهرة والإسكندرية وجبال الألب، وشارك فى الكليب عازفو فرقة كايرو ستيبس بقيادة باسم درويش، وفرقة كوادرو نويفو بقيادة مولو فرانسل، ومن إخراج ومونتاج شريف الألفى وميكس وماستر أندرو داوود.
وأوضح باسم درويش، مؤسس فرقة كايرو ستيبس أن الكليب الجديد يعد تجسيدا لرسالة الفرقة العالمية منذ بداية رحلتها منذ أكثر من 20 سنة، وهى بناء جسر موسيقى بين مصر وألمانيا والعالم عبر موسيقاها وحفلاتها العالمية، المازجة بين روح الموسيقى المصرية والشرقية وبين موسيقى الجاز الغربية، وهو ما قدمته مرة أخرى بهذا العمل بإعادة بناء جسر سماعى ومرئى بين الموسيقيين خلال أزمة كورونا التى فرضت على البشر العزلة والتباعد.
ومن ناحية أخرى، انتهت كايرو ستيبس مؤخرا من تصوير أول كليبات ألبومها الموسيقى الجديد "دهب"، الذى خاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة فى دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.
كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، برفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.
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